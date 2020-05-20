Дядя Надаля рассказал, почему Рафаэлю проще играть с Федерером, чем с Джоковичем
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, почему он предпочитает, чтобы его племянник на турнирах играл с Роджером Федерером, а не с Новаком Джоковичем. По словам Тони, Рафе легче побеждать швейцарца. Надаль выиграл 26 матчей с Джоковичем, но проиграл 29 раз. С Федерером статистика складывается в пользу Надаля — 24-16.
«Нам всегда сложнее играть с Джоковичем. Причина не в том, кто из них лучше. Просто в матчах с Федерером у нас есть план и способ победить его. Ещё до выхода на корт я понимаю, что нам нужно делать.
В матчах с Джоковичем зачастую мы сами не знали, что нужно делать. Как по мне, это сложнее. Поэтому я предпочитаю, чтобы Рафа играл с Федерером», — цитирует Тони Надаля Eurosport.
Дядя Надаля: Федерер — лучший теннисист в истории
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