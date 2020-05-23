Федерер: мне трудно представить теннис при пустых трибунах. В голове это не укладывается

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное возобновление соревнований при пустых трибунах. Ранее стало известно, что сразу несколько ближайших турниров «Большого шлема» может пройти без зрителей.
«У меня не укладывается в голове, как мы можем играть без зрителей. Честно, не могу себе этого представить. Надеюсь, этого в итоге так и не произойдёт.
Мне, к примеру, даже на тренировках непривычно играть. Поэтому я считаю, что нам всем нужно дождаться момента, когда теннис сможет вернуться в привычном виде. По крайней мере, трибуны должны заполняться хотя-бы на треть. Я не могу представить большой турнир при пустых трибунах», — цитирует Федерера Globo Esporte.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).
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