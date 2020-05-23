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Федерер: мне трудно представить теннис при пустых трибунах. В голове это не укладывается

Федерер: мне трудно представить теннис при пустых трибунах. В голове это не укладывается
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное возобновление соревнований при пустых трибунах. Ранее стало известно, что сразу несколько ближайших турниров «Большого шлема» может пройти без зрителей.

«У меня не укладывается в голове, как мы можем играть без зрителей. Честно, не могу себе этого представить. Надеюсь, этого в итоге так и не произойдёт.

Мне, к примеру, даже на тренировках непривычно играть. Поэтому я считаю, что нам всем нужно дождаться момента, когда теннис сможет вернуться в привычном виде. По крайней мере, трибуны должны заполняться хотя-бы на треть. Я не могу представить большой турнир при пустых трибунах», — цитирует Федерера Globo Esporte.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

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