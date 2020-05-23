Касаткина в шуточном видео поделилась рецептом приготовления самой себя

Россиянка Дарья Касаткина выложила видео с шуточным рецептом приготовления себя. Она загружает в духовку теннисную ракетку, полотенце, форму, мячи и картонку с надписями «твинер» и «бэкхенд в прыжке» — наиболее знаменитыми из своих ударов. После этого уменьшенная Касаткина выпрыгивает из духовки и начинает танцевать сначала на её крышке, а затем на тарелке, за которой в то же время сидит Дарья в натуральную величину.

Если у вас не открывается видео, его можно посмотреть по ссылке

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.