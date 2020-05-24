Федерер отдал должное Джоковичу за его победы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», рекордсмен по неделям на первой строчке рейтинга швейцарец Роджер Федерер отдал должное одному из главных соперников — сербу Новаку Джоковичу, который сейчас является первой ракеткой мира. 22 мая Джоковичу исполнилось 33 года, и ATP записала для него поздравительное видео. Среди других поздравил Новака и Роджер.
«Однажды поднявшись на вершину, сложно суметь удержаться там и тем более возвращаться на неё снова и снова. Нужно продолжать побеждать, и это именно то, что делает Новак. Ему удавалось побеждать не раз или два, а на протяжении всей карьеры», — сказал Федерер.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
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