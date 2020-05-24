В. Уильямс: жизнь слишком коротка, чтобы не любить то, что ты ешь

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде и четырёхкратная олимпийская чемпионка 39-летняя американка Винус Уильямс рассказала о своём питании.
«Начала есть недожаренную и веганскую пищу из соображений здоровья. Мне нужно было лучшее топливо для тела, и я понимала, сколь важную роль диета играет в том, чтобы я продолжала играть в теннис. При этом я всего лишь человек, иногда позволяю себе послабления. Иногда шучу, что я не веган, а „послабган“.
Обычно завтракаю чем-то лёгким — фруктами или протеиновым коктейлем. Обед зависит от того, сколько на него времени и какое у меня расписание дня. Это может быть картофель и рис, а может быть смузи. Потом часто перекусываю на ходу, в том числе свежевыжатым соком или теми же смузи. Ужинать люблю салатом цезарь без курицы. Его очень легко сделать или заказать и дома, и в номере отеля. Но, как бы то ни было, иногда девушкам нужны пончики! Всё упирается в баланс. Жизнь слишком коротка, чтобы не любить то, что ты ешь», — рассказала Уильямс в интервью Women's Health.
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