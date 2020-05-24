Теннисиста Басилашвили требуют отправить в тюрьму по подозрению в избиении бывшей жены

28-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили, бывшая 16-я ракетка мира, чемпион трёх турниров ATP, задержан на родине по подозрению в избиении бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.



По версии следствия, 21 мая этого года Николоз поссорился с бывшей женой и применил к ней физическое насилие в присутствии несовершеннолетнего ребёнка. В отношении игрока возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии. Наказанием может быть общественно полезный труд сроком от 200 до 400 часов или лишение свободы на срок от одного года до трёх лет.



Решить вопрос о мере пресечения в отношении Басилашвили должен суд в Тбилиси, в который уже обратилась прокуратура, требуя отправить теннисиста в тюрьму. Николоз не признаёт вину.

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