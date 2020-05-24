Чилич: благодаря Федереру, Надалю, Джоковичу и молодёжи тур сейчас в полном порядке

Хорват Марин Чилич, чемпион US Open 2014 и финалист ещё двух турниров «Большого шлема», оценил уровень конкуренции в мужском теннисе.
«Конкуренция в теннисе стала более здоровой в последние 12–18 месяцев. Игроки молодого поколения взрослеют и крепнут. Теперь есть как минимум десять многообещающих ребят, которые уже сильны и доказали свой уровень и потенциал на крупных турнирах.
При этом старое поколение — Федерер, Надаль, Джокович — всё ещё в деле. Считаю, тур сейчас в полном порядке, очень силён. Конкуренция, с моей точки зрения, вернулась на уровень 2008—2010 годов, когда в нашем спорте было очень много великолепных имён», — сказал Чилич в интервью Reuters.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.
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