«Думала, ты меня ненавидишь». Осака вспомнила, как познакомилась со Свёнтек
Японская теннисистка Наоми Осака провела совместный прямой эфир в «Инстаграме» с 49-й ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Теннисистки вспомнили историю своего знакомства.
«Впервые я увидела тебя в Бирмингеме и чувствовала, будто ты на меня пялишься. Я думала: „Почему она смотрит? Я сделала что-то не так?“ Но в Торонто я поняла, что ты очень милая, и была удивлена, потому что думала, что ты меня ненавидишь или вроде того», — приводит слова Осаки WTA.
«Жуть. Я всегда думала, что ты очень интересная и отлично играешь. Я просто хотела понаблюдать за тобой, чтобы стать лучше. Я помню, как мы разминались рядом в Бирмингиме. Хотела сказать, что ты забавная, но постеснялась и продолжила растяжку», — ответила Свёнтек.
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