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Зверев сыграет на турнире в балканских странах, который организует Джокович

Зверев сыграет на турнире в балканских странах, который организует Джокович
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев принял приглашение первой ракетки мира серба Новака Джоковича сыграть на турнире, который будет проходить в Сербии, Черногории, Хорватии и Боснии, сообщает We Love Tennis. Соревнования получили название Adria Tour.

Участие в соревнованиях помимо Джоковича и Зверева подтвердили австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров.

Турнир будет проходить с 13 по 28 июня. За это время участники проведут матчи в четырёх странах. Все собранные средства будут потрачены на благотворительность.

От участия в турнире отказался итальянский теннисист Фабио Фоньини. Он признался, что после двух месяцев простоя не готов вернуться на корт.

Из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA отменены до августа.

Фоньини отказался от предложения Джоковича принять участие в турнире в балканских странах
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