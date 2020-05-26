Джокович не предлагал Надалю и Федереру принять участие в турнире в балканских странах

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, почему не предложил Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру принять участие в Adria Tour — турнире в балканских странах, организованном сербом.
«Из-за пандемии коронавируса и ситуации с помощью низкорейтинговым теннисистам мы с Федерером и Надалем общаемся больше, чем обычно. У Федерера по-прежнему проблемы с коленом, поэтому я его не приглашал. Рафа только вернулся на корт. На прошлой неделе мы говорили о US Open, но я не приглашал его. Не верю, что он бы согласился, даже если бы я предложил», — приводит слова Джоковича Tennis World USA со ссылкой на интервью Sportklub.
Adria Tour будет проходить в Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии. Участие в соревнованиях помимо Джоковича подтвердили австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев.
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