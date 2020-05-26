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«Выиграть любой ценой и уползти». Павлюченкова вспомнила победу на турнире в Страсбурге

«Выиграть любой ценой и уползти». Павлюченкова вспомнила победу на турнире в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вспомнила победу на турнире в Страсбурге (Франция) в 2018 году.

«26 мая 2018 года, турнир WTA в Страсбурге… Это был эпический финал! 3 сета по 7:6, 3 часа 35 минут – реальная битва.

Мы с Доминикой Цибулковой обе вышли выигрывать, никто не хотел сдаваться до самого конца. В какой-то момент не верилось, что этот матч вообще закончится!

Это мой 12-й титул в карьере. Мне нужна была победа в Страсбурге – я готова была отдать за нее всё. Как говорил мой папа в детстве: «Выиграть любой ценой и уползти». Я так и сделала.

Помню последний розыгрыш. Доминика ошибается, и… Я смотрю на свою команду, а они сидят и не могут осознать, что всё закончилось. Это были нереальные эмоции! После награждения нам пришлось сразу же ехать в Париж. Мы буквально запрыгивали в последний поезд, потому что на следующий день уже начинался «Ролан Гаррос». Шутили, что получилась хорошая разминка», — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Анастасии Павлюченковой.

Страсбург. Финал
26 мая 2018, суббота. 16:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
31
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 7 8
7 7 		6 3 6 6
         
Доминика Цибулкова
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
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