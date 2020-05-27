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Карен Хачанов: договорились сократить зарплату моей команде на 70%

Карен Хачанов: договорились сократить зарплату моей команде на 70%
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Россиянин не считает, что в ближайшее время удастся возобновить сезон. Также Хачанов рассказал об экономии во время пандемии.

«Маловероятно, что теннисные матчи возобновятся при отсутствии зрителей. Потому что это невыгодно для спонсоров, ведь заработки от трансляций не такие колоссальные, как, например, в футболе, баскетболе, хоккее. Даже без зрителей они могут продолжать проводить матчи и зарабатывать деньги. В случае с теннисом очень многое зависит от зрителей и продаж билетов. Соответственно, если будут зрители, будет больше спонсоров, тут всё взаимосвязано.

Команду, с которой я работаю, я сохранил в прежнем составе, ни с кем не хотел прекращать сотрудничество. Пока мы не продолжим совместную работу, я всё равно буду материально им помогать. Мы договорились сократить им зарплату, наверное, на 70%», — цитирует Хачанова Forbes.ru.

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