Карен Хачанов: поменял бы устройство общества. Нужно поднять зарплату врачам, учителям

Российский теннисист Карен Хачанов поделился своим мнением о доходах спортсменов. Хачанов признал, что представители многих профессий получают меньше, чем заслуживают. Но, как пояснил теннисист, он не считает высокие доходы в спорте несправедливыми.

«Огромные цифры, которые видят люди в газетах или в новостях, наверное, вызывают зависть или злость. Но человек эти деньги зарабатывает своим трудом, много времени тратит на тренировки, а люди видят только конечный результат, забывая о том, как спортсмен всего этого добился. Успех не спускается нам с неба. Поэтому я считаю, что заработок — это заслуга каждого человека.

Если бы у меня была такая возможность, я бы однозначно поменял устройство общества. Моя мама работает врачом в больнице, поэтому я знаю, сколько получают врачи, и это несправедливо, особенно в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся. У меня нет слов.

Безусловно, нужно поднять зарплату врачам, учителям, которые работают в школах с детьми. Существует много профессий, которые заслуживают гораздо большего. Впрочем, в данной ситуации можно много возмущаться, но против системы не попрёшь. Моя мама, например, занимается также синхронным переводом с английского на медицинскую тематику, ездит на конгрессы по миру, часто бывала в скорой помощи Франции. Ей приходится много работать. Но тем не менее основное желание врачей заключается в том, чтобы помочь людям, вылечить их. Для них в приоритете стоит жизнь людей, а не деньги», — цитирует Хачанова Forbes.ru.