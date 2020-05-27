Петра Квитова рассказала, как её на турнире в Праге поддерживал болбой

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как её во время стартовавшего в Чехии турнира поддержал болбой. Накануне в Праге начался турнир с участием ведущих чешских теннисистов, он проходит без зрителей. В 1/4 финала Квитова победила Барбору Крейчикову (7:6, 6:2).

«Это произошло после того, как я точно пробила по линии. Я оказалась у ограды, а болбой, находящийся за сеткой, сказал мне: «Здорово было!» Я поблагодарила его.

Зрители очень важны. Для меня это как топливо и мотор. Чувствовала себя весьма странно. Пыталась сама себя поддерживать, хотела что-то выкрикнуть, но затем передумала», — цитирует Квитову AFP.

В полуфинале Квитова сыграет с Катержиной Синяковой, победившей Люцию Градецка со счётом 6:3, 6:4.