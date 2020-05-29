«Йухуу!!! Я скучала по этому чувству». Квитова отреагировала на победу на турнире в Праге
Чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на победу на выставочном турнире в Праге (Чехия). На турнире CTS Presidents Cup собрались ведущие теннисисты Чехии. Квитова в финале в двух сетах переиграла Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:3.
«Йухуу! Я скучала по этому чувству», — написала Квитова в “Твиттере», опубликовав фото с трофеем турнира.
Запись можно посмотреть в «твиттере» чешской теннисистки.
В мужской сетке победу одержал Михаэл Врбенски. Он обыграл Зденека Коларжа со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 10:8.
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
Квитова завоевала титул на выставочном турнире в Чехии, обыграв Мухову
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