Доминик Тим организует выставочный теннисный турнир в Кицбюэле

Третья ракетка мира Доминик Тим организует выставочный теннисный турнир с восемью участниками в Кицбюэле (Австрия). Соревнования пройдут с 7 по 11 июля при ограниченном количестве болельщиков, сообщает AFP.
На данный момент Тим пригласил только француза Гаэля Монфиса, имена остальных шести участников «Thiem's Seven» пока не объявлены. Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессии. Число зрителей будет регламентировано правилами, которые примет правительство Австрии на тот момент.
Организаторы гарантируют каждому участнику по три матча с интересными соперниками. Все встречи будут транслироваться в прямом эфире.
Вслед за домашним турниром Тим примет участие в соревнованиях в Берлине, которые стартуют 13 июля. Там ожидается участие Ника Кирьоса и Александра Зверева.
Из-за пандемии коронавируса официальные турниры приостановлены с марта и не возобновятся до августа.
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