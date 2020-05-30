Доминик Тим организует выставочный теннисный турнир в Кицбюэле

Третья ракетка мира Доминик Тим организует выставочный теннисный турнир с восемью участниками в Кицбюэле (Австрия). Соревнования пройдут с 7 по 11 июля при ограниченном количестве болельщиков, сообщает AFP.

На данный момент Тим пригласил только француза Гаэля Монфиса, имена остальных шести участников «Thiem's Seven» пока не объявлены. Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессии. Число зрителей будет регламентировано правилами, которые примет правительство Австрии на тот момент.

Организаторы гарантируют каждому участнику по три матча с интересными соперниками. Все встречи будут транслироваться в прямом эфире.

Вслед за домашним турниром Тим примет участие в соревнованиях в Берлине, которые стартуют 13 июля. Там ожидается участие Ника Кирьоса и Александра Зверева.

Из-за пандемии коронавируса официальные турниры приостановлены с марта и не возобновятся до августа.