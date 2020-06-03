Мария Шарапова: к счастью, у меня есть платформа, где можно пропагандировать толерантность

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова, которая в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры, высказалась на философские темы, подводя итоги прошедшей недели.

«Обычно в начале недели я подвожу итоги прошедших семи дней. Но сегодня у меня другое настроение. Не хочу описывать свою неделю в «Инстаграме», а лучше сосредоточусь на самоообразовании, личностном росте и проблемах, с которыми столкнулось всё человечество.

Нужно понять, какие шаги каждый из нас может предпринять для прогресса. Какими бы эти шаги ни были, надо больше учиться, чаще задавать вопросы, больше читать… Только так станет ясно, как сыграть положительную роль в будущем человечества. К счастью, у меня есть платформа, где можно пропагандировать любовь, толерантность и сострадание», — написала Шарапова в «сториз» своего «инстаграма».