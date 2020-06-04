Павлюченкова: после отмены карантина хочется сделать все банальные женские процедуры

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о планах после отмены карантина и открытия границ. В настоящий момент в большинстве стран мира действуют жёсткие ограничения из-за пандемии коронавируса.
«Конечно, хочется начать полноценно тренироваться. Я много работаю дома, но мышцы постоянно в напряге, не хватает процедур для восстановления – плавания, массажа. Как только откроют границы, полечу на юг Франции – там мой второй дом, где я живу и тренируюсь во время сезона.
После отмены карантина хочется пойти в салон красоты и сделать все банальные женские процедуры. Встретиться с друзьями в интересном кафе, просто погулять, сходить в кино – обожаю это делать. Ещё пошла бы на футбол – люблю его. Во время чемпионата мира была на игре Франция – Бельгия в полуфинале, а в прошлом году перед «Ролан Гаррос» меня пригласили на матч «Монако».
Больше всего я соскучилась по встречам с друзьями, общению и путешествиям. Я веду очень активный образ жизни, постоянно летаю – можно сказать, живу в аэропортах. Сейчас мне этого не хватает. Но с другой стороны, побыть дома, провести время с семьёй – это тоже преимущество. Мне очень редко это удаётся», — сказала Павлюченкова корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Спортсмены рассказали, чего им больше всего не хватает на карантине.
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