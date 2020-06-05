Надаль: не поехал бы сейчас в Нью-Йорк на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможных перспективах проведения US Open. До сих пор неизвестно, состоится ли турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке. Ранее организаторы уже отменили Уимблдон, а также перенесли «Ролан Гаррос» на осень. В настоящее время организаторы рассматривают различные варианты проведения US Open. Возможно, турнир будет проходить в другом городе США. Также непонятно, будут ли допущены на соревнования зрители.
«Если вы спросите меня, поехал бы я сейчас в Нью-Йорк на US Open, я бы сказал, что нет. Но никто не знает, какой будет ситуация через пару месяцев», — цитирует Надаля Ubitennis со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена в zoom.
Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса городов США. В то же время в США уже начали смягчать карантинные меры.
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