Надаль: не думаю, что этот перерыв даст возрастным игрокам преимущество

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возможность проведения соревнований без зрителей после возобновления международных турниров, а также оценил влияние вынужденной паузы на возрастных игроков. Рафаэлю недавно исполнилось 34 года.



«Борьба на глазах множества зрителей, их крики и переживания вызывают ни с чем не сравнимые эмоции. Вернуться и играть турниры без болельщиков будет странно и непросто. Я бы не хотел, чтобы такое произошло, но, видимо, придётся играть в таких условиях. Если ситуация не позволит проводить матчи со зрителями, буду адаптироваться, как и остальные. Надеюсь, скоро всё наладится и болельщики смогут присутствовать на трибунах. Без зрителей теннис, как и любой спорт, теряет очень многое.



Чем длиннее пауза, тем труднее возрастному организму набрать оптимальную форму. Молодым игрокам в этом плане проще, так что не чувствую, что этот перерыв даст нам преимущество. Но у меня уже был опыт возвращения после пауз из-за травм, так что имею представление, как нужно возвращаться в игру. Не знаю, продлится ли моя карьера дольше из-за этой паузы. Хочется провести в туре ещё несколько лет. Знаю, что готов соревноваться на самом высоком уровне, даже не имея большой игровой практики. Надеюсь, смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения», — сказал Надаль в интервью Reuters.

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