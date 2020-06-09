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Муратоглу: уже в 12 лет Гауфф хотела стать величайшей теннисисткой в истории

Муратоглу: уже в 12 лет Гауфф хотела стать величайшей теннисисткой в истории
Теннис / WTA 0

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал об амбициях юной американки Кори Гауфф.

«Я помню Коко Гауфф, когда ей было 12. На своей странице в „Инстаграме“ она сказала: „Я хочу стать величайшей теннисисткой в истории“. Думаю, это слишком для 12-летней. Помню, как обсуждал это с её отцом. Я спросил его: „Думаешь, правильно говорить такое?“ Ничего не имею против, если она в это верит, то всё отлично. Но подобные слова могут надавить на неё, всего в 12 лет ей пришлось бы справляться с таким давлением. Разве это необходимо?» — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

16-летняя Гауфф — победительница трёх турниров WTA (из них один — в одиночном разряде), победительница юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (2018), победительница юниорского US Open в парном разряде (2018), самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема».

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