Муратоглу: уже в 12 лет Гауфф хотела стать величайшей теннисисткой в истории

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал об амбициях юной американки Кори Гауфф.

«Я помню Коко Гауфф, когда ей было 12. На своей странице в „Инстаграме“ она сказала: „Я хочу стать величайшей теннисисткой в истории“. Думаю, это слишком для 12-летней. Помню, как обсуждал это с её отцом. Я спросил его: „Думаешь, правильно говорить такое?“ Ничего не имею против, если она в это верит, то всё отлично. Но подобные слова могут надавить на неё, всего в 12 лет ей пришлось бы справляться с таким давлением. Разве это необходимо?» — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

16-летняя Гауфф — победительница трёх турниров WTA (из них один — в одиночном разряде), победительница юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде (2018), победительница юниорского US Open в парном разряде (2018), самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема».