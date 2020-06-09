Бывшая первая ракетка мира Иванович включила Кузнецову в список самых сложных соперниц

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович назвала соперниц, с которыми ей было сложнее всего играть. В число самых сложных соперниц Иванович включила россиянку Светлану Кузнецову, сообщает WTA Tennis. Помимо Кузнецовой в этот список попали Пэтти Шнидер и Каролина Плишкова.

Шнидер выиграла четыре первых матча с Иванович. В матчах с Кузнецовой Иванович одержала 11 побед и потерпела три поражения. Сербка призналась, что поединки с Кузнецовой были великолепными.

У Плишковой сербка выиграла лишь один сет в пяти матчах «Всегда было очень сложно принимать её подачу, она действительно здорово маскировала свою игру», — сказала Иванович.

Сербская теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос» в 2008 году, завершила карьеру в 2016 году. Она вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.