Новак Джокович намекнул, что пропустит US Open
Первая ракетка мира серб Новак Джокович не исключил, что пропустит Открытый чемпионат США ради более качественной подготовки к «Ролан Гаррос».
«Большинство игроков, с кем я говорил, негативно относятся к тому, чтобы туда поехать. Лично для меня сезон, скорее всего, продолжится на грунте в начале сентября», — приводит слова Джоковича AP.
В марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.
33-летний Джокович трижды побеждал на US Open и однажды — на «Ролан Гаррос». Всего на счету сербского теннисиста 17 титулов на турнирах «Большого шлема».
Эванс не согласился с Джоковичем, посчитавшим медицинский протокол US Open невыполнимым
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