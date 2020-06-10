Новак Джокович намекнул, что пропустит US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не исключил, что пропустит Открытый чемпионат США ради более качественной подготовки к «Ролан Гаррос».

«Большинство игроков, с кем я говорил, негативно относятся к тому, чтобы туда поехать. Лично для меня сезон, скорее всего, продолжится на грунте в начале сентября», — приводит слова Джоковича AP.

В марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.

33-летний Джокович трижды побеждал на US Open и однажды — на «Ролан Гаррос». Всего на счету сербского теннисиста 17 титулов на турнирах «Большого шлема».