Янкович вернулась на корт в первом матче со зрителями после перерыва из-за коронавируса

В рамках открытия выставочного турнира Adria Tour, организованного лидером рейтинга ATP сербским теннисистом Новаком Джоковичем, состоялся парный матч, в котором произошли сразу два исторических события.

Экс первая ракетка мира Елена Янкович вернулась на корт впервые после завершения карьеры в 2017 году, и впервые после объявления паузы в теннисном сезоне был проведён матч со зрителями. Трибуны не были заполнены полностью, однако и нормы социального дистанцирования, призывающего избегать физических контактов и держаться в метре от других людей, вопреки рекомендациям правительства не соблюдались. При этом в ходе матча Джокович попросил зрителей встать, чтобы почтить память жертв коронавируса.

Фото: Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

Янкович в паре с Джоковичем обыграла Ненада Зимонича и Ольгу Данилович со счётом 7:6 (8:6).