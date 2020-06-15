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«Кто знает, что за рыбка?» Елена Веснина опубликовала летнее фото

«Кто знает, что за рыбка?» Елена Веснина опубликовала летнее фото
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней спортсменка держит в руках большую рыбу. Веснина спросила у своих подписчиков, что это за рыба.

«Друзья, есть у меня любители или знатоки рыбалки?⁣⁣ Кто знает, что это за рыбка?» — написала Веснина.

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Весниной в "Инстаграме".

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде и победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA приостановлено и возобновится не раньше августа. На данный момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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