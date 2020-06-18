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Джокович про Adria Tour: Задар на 3 дня станет спортивным центром планеты

Джокович про Adria Tour: Задар на 3 дня станет спортивным центром планеты
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и один из организаторов серии соревнований Adria Tour прокомментировал предстоящий второй этап серии, который пройдёт в Задаре (Хорватия).

«Я впервые оказался в Задаре. Благодарен всем поддержавшим наше начинание теннисистам, Федерации тенниса Хорватии, всем принимавшим участие в организации турнира, а также музыкантам, согласившимся играть здесь. С нетерпением жду выхода на корт. Этот турнир станет способом посыла сильного и позитивного сообщения всему миру, ведь Задар будет спортивным центром планеты на протяжении трёх дней», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Участника этого этапа, кроме Новака, будут Александр Зверев, Григор Димитров, Марин Чилич, Борна Чорич и другие теннисисты.

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