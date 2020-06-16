Джокович, Тим, Зверев и другие устроили вечеринку в ночном клубе после турнира в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом, болгарином Григором Димитровым и другими теннисистами устроил вечеринку в ночном клубе после окончания турнира Adria Tour.

Посмотреть видео можно в "Твиттере".

На видео теннисисты веселятся, танцуя на сцене с голым торсом. Все спортсмены неоднократно контактировали с Джоковичем, который в свою очередь встречался с заражённым коронавирусом баскетболистом «Партизана» Деяном Милоевичем перед турниром.

Adria Tour — первый из трёх выставочных турниров Новака Джоковича, который прошёл в Белграде. С 20 по 21 июня в хорватском Задаре состоится второй турнир серии.

Победителем первого Adria Tour стал австриец Доминик Тим, одолевший в финале серба Филипа Краиновича.