Джокович, Тим, Зверев и другие устроили вечеринку в ночном клубе после турнира в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом, болгарином Григором Димитровым и другими теннисистами устроил вечеринку в ночном клубе после окончания турнира Adria Tour.
Посмотреть видео можно в "Твиттере".
На видео теннисисты веселятся, танцуя на сцене с голым торсом. Все спортсмены неоднократно контактировали с Джоковичем, который в свою очередь встречался с заражённым коронавирусом баскетболистом «Партизана» Деяном Милоевичем перед турниром.
Adria Tour — первый из трёх выставочных турниров Новака Джоковича, который прошёл в Белграде. С 20 по 21 июня в хорватском Задаре состоится второй турнир серии.
Победителем первого Adria Tour стал австриец Доминик Тим, одолевший в финале серба Филипа Краиновича.
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