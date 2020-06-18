Джокович: невероятно рад, что турниры, особенно «Шлемы», будут проведены

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил отношение к тому, что теннисные турниры во второй половине этого сезона, включая US Open и «Ролан Гаррос», состоятся.

«Невероятно рад, что турниры, особенно „Шлемы“, всё-таки будут проведены. Уверен, многие были настроены скептически, особенно относительно турниров в США — с учётом того, через что прошла эта страна во время пандемии. Я был среди тех, кто сомневался, что турнир состоится.



Очень рады, что теннис возобновится. Очень важно, что будет возможность играть, работать, что игроки смогу соревноваться. Будучи профессионалами, мы любим спорт, это наша страсть. Скучаем по турнирам, по путешествиям, по тому, чтобы быть частью теннисного тура. Конечно, это очень радостные новости.



Правила и ограничения на сегодняшний момент достаточно жёсткие. Некоторые игроки, прежде всего из Южной Америки, не могут покинуть пределы своих стран, чтобы отправиться в Штаты. Надеюсь, ситуация изменится, над её разрешением работают и ATP, и USTA. При худшем сценарии всё останется как есть, но у нас ещё есть время. Надеюсь, все игроки, попадающие на турнир по рейтингу, будут в равных условиях и смогут прилететь в США и соревноваться», — приводит Eurosport слова Джоковича с Tennis Legends podcast.