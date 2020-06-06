Новак Джокович: организаторы US Open — 2020 предлагают беспрецедентные условия

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение, что организаторы US Open предлагают игрокам беспрецедентные условия, связанные с пандемией коронавируса, чтобы провести турнир в 2020 году.

«Буквально вчера у меня состоялся телефонный разговор с лидерами мирового тенниса, говорили о возобновлении сезона, в том числе о US Open, который намечен на конец августа, но неизвестно состоится ли турнир в эти сроки. Условия, которые нам хотят предложить, чтобы турнир состоялся, беспрецедентные. Я не могу обо всём рассказать. К примеру, мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта и два или три раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Нельзя будет даже поехать на Манхэттен.

В теннисный центр можно будет взять с собой только одного члена команды. Это нереально, так как, как минимум, нужен тренер, физиотерапевт и тренер по фитнесу", — приводит слова Джоковича Blic Online.