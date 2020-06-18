Джокович провёл тренировку на пляже Задара у Адриатического моря

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, находящийся сейчас в Задаре (Хорватия), где пройдёт второй этап организованной им серии соревнований Adria Tour, показал, как тренируется на пляже. Задар расположен на берегу Адриатического моря, однако прикрыт от основной части моря рядом небольших островов.



«Тренажёрный зал матери-природы», — написал Джокович в «Инстаграме».

Посмотреть видео с тренировки Новака Джоковича можно на его странице в «Инстаграме».

Участниками этого этапа кроме Новака будут Александр Зверев, Григор Димитров, Марин Чилич, Борна Чорич и другие теннисисты. Матчи состоятся с 19 по 21 июня, а жеребьёвка будет проведена в пятницу, 19-го. Первый этап выиграл Доминик Тим, обыграв в финале Филипа Краиновича.