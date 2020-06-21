Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус

Финал второго уик-энда выставочного турнира Adria Tour, который проходил в Задаре (Хорватия), отменён из-за того, что тест одного из участников соревнований, болгарского теннисиста Григора Димитрова, дал положительный результат на коронавирус.
В финале турнира в Задаре должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира, организатор соревнований серб Новак Джокович. Оба выиграли по три матча в своих подгруппах.
Матч отменили, как только стало известно о положительном результате теста Димитрова, сообщившего о случившемся на своей странице в «Инстаграме».
На прошлой неделе Димитров выступил на первом турнире серии Adria Tour в Белграде. В Хорватии 20 июня Димитров провёл всего один матч – уступил Борне Чоричу со счётом 1:4, 1:4 и снялся с соревнований.
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