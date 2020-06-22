Рублёв, игравший на Adria Tour, сообщил о состоянии здоровья. Игрок сдал тест на COVID-19

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём самочувствии. Напомним, сразу у двух теннисистов, участвовавших с россиянином на одном турнире, был обнаружен коронавирус.



«Хочу сообщить, что я здоров, мой тест на коронавирус дал отрицательный результат. Надеюсь, наша жизнь вернётся в нормальное русло уже в ближайшее время. Вместе мы сможем справиться с проблемами», — написал теннисист на своей странице в «Твиттере».



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

Финальный матч Рублёв — Джокович отменён. У контактировавшего с ними игрока — коронавирус