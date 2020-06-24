Лайович и Милоевич, с которыми на Adria Tour играл Димитров, сдали отрицательные тесты

Теннисисты Душан Лайович и Никола Милоевич прошли тесты на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов были отрицательными, сообщает Sportklub.rs.
Лайович и Милоевич на выставочном турнире ADria Tour, организованном сербом Новаком Джоковичем, играли с болгарином Григором Димитровым. Позже стало известно, что Димитров заразился коронавирусом. Ещё одним соперником Димитрова был австриец Доминик Тим. Он ранее сдал отрицательный тест.
Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович. Финал отменили после того, как тест Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.
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