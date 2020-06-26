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Векич: мне очень жаль Джоковича — у него были исключительно благие намерения

Векич: мне очень жаль Джоковича — у него были исключительно благие намерения
Теннис / ATP 0

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса. Уроженка Осиека примкнула к меньшинству и вступилась за первую ракетку мира.

«Это ужасная ситуация, но мне действительно очень-очень жаль Новака — его идея была невероятной.

Сложно оценивать эту ситуацию, ведь и в Сербии, и в Хорватии люди не ощущают никаких ограничений, не только в теннисе. Если вы отправитесь в ресторан или клуб, то увидите, что они просто забиты.

Повторюсь, мне очень жаль Новака — он привёз в Хорватию много звёзд, всё это было ради хорошего дела (собранные от турнира средства шли на благотворительность. Прим. „Чемпионата“). У него были исключительно благие намерения», — цитирует Векич спортивный журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича, серба Виктора Троицки и самого Джоковича.

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