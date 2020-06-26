Тарпищев: ситуация с проведением Кубка Дэвиса прояснится в сентябре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с проведением финальной стадии Кубка Дэвиса в 2020 году.
«Кубок Дэвиса стоит последним в календаре, вопрос о его проведении в этом году решится в сентябре. Если всё будет в порядке в плане коронавируса, то вопрос проведения – это вопрос спонсоров, ведь Кубок Дэвиса дорогостоящее мероприятие. Всё так должно совпасть, чтобы и коронавируса не было, и спонсоры остались. Сейчас ситуация в подвисшем состоянии, но в сентябре она прояснится», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
Финальная стадия розыгрыша Кубка Дэвиса по плану должна пройти в конце ноября в Мадриде. Ранее футболист «Барселоны» Жерар Пике, ставший одним из инвесторов и инициаторов изменения формата Кубка Дэвиса, сообщил, что матчи финальной стадии турнира, которые должны пройти с 23 по 29 ноября в Мадриде (Испания), могут быть сыграны при пустых трибунах.
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