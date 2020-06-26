Селиваненко: теперь иронизировать над новым медицинским протоколом никто не будет

Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал перенос финальных стадий Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на 2021 год. Перенос связан с пандемией коронавируса.



«В ITF прекрасно понимают, что мероприятия, которые являются праздниками тенниса для болельщиков всего мира, в нынешних условиях организовать нереально. Поэтому решение об их переносе на следующий год выглядит ожидаемым и абсолютно логичным»,— приводит слова Селиваненко «Коммерсантъ».

Также Селиваненко заметил, что организаторам практически всех турниров, которые будут проводиться в ближайшее время, придётся учитывать недавнюю вспышку коронавируса на выставочных турнирах серии Adria Tour, организованной первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Это ошибка, о которой сейчас нужно помнить всем. Теперь иронизировать над 70 страницами нового медицинского протокола никто не будет»,— сказал Селиваненко.