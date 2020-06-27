Гоффен: на Adria Tour было слишком много болельщиков

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал заражение коронавирусом участников выставочного турнира Adria Tour, организованного сербом Новаком Джоковичем. На турнире заразился Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

«Конечно, произошедшее на турнире Джоковича стало плохой новостью. Это было плохой новостью для мира тенниса. Но посмотрим. У нас ещё полтора месяца до US Open. Впереди достаточно времени, надеемся, все восстановятся. У нас будут другие условия, чтобы провести US Open.

Турнир уже близко, но ещё есть время. Посмотрим, какой будет ситуация через пару месяцев. Думаю, надо пускать меньше фанатов. На мой взгляд, на Adria Tour их было слишком много. Ещё рано пускать несколько тысяч человек на трибуны".