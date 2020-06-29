Кирьос раскритиковал Зверева за участие в вечеринке

Австралийский теннисит Ник Кирьос раскритиковал Александра Зверева, выступающего за Германию, за то, что тот нарушил обещание находиться на самоизоляции в течение 14 дней и посетил вечеринку.
«Я вижу много противоречивых вещей по всему миру, но одна из них – Саша Зверев. Снова… Насколько же ты эгоистичен? Если у тебя хватает смелости написать в «Твиттере», что ты намерен самоизолироваться на 14 дней, и извиниться перед всеми за то, что подвергал их жизни опасности, то можно ведь и остаться дома на эти 14 дней. Господи, теннисный мир меня бесит», — написал Кирьос в «Инстаграме».
Шесть дней назад, после вспышки коронавирусной инфекции на Adria Tour, немецкий теннисист прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, Зверев пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску во время серии турниров Новака Джоковича. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.
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