Аннакон призвал Федерера и Надаля дать оценку инциденту на турнире Джоковича

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о заражении коронавирусом теннисистов на турнире Adria Tour, организованном Новаком Джоковичем. Коронавирусом заразился Джокович, а также Григор Димитров, Виктор Троицки и Борна Чорич. Аннакон призвал членов совета игроков ATP, куда входят Федерер и испанец Рафаэль Надаль, дать оценку произошедшему.

«В совете игроков ATP состоят 10 человек. Им нужно выразить отношение к происходящему. Во всём мире порядка 500 теннисистов ждут, дадут ли им сыграть на US Open через восемь недель. Каждое действие имеет последствие. Думаю, сейчас товарищи Джоковича озадачены.

Инициатива Джоковича была хорошей, у него были правильные мотивы. Но результат получился катастрофическим», — цитирует Аннакона Sports Illustrated.