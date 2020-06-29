Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аннакон призвал Федерера и Надаля дать оценку инциденту на турнире Джоковича

Аннакон призвал Федерера и Надаля дать оценку инциденту на турнире Джоковича
Теннис / ATP 0

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о заражении коронавирусом теннисистов на турнире Adria Tour, организованном Новаком Джоковичем. Коронавирусом заразился Джокович, а также Григор Димитров, Виктор Троицки и Борна Чорич. Аннакон призвал членов совета игроков ATP, куда входят Федерер и испанец Рафаэль Надаль, дать оценку произошедшему.

«В совете игроков ATP состоят 10 человек. Им нужно выразить отношение к происходящему. Во всём мире порядка 500 теннисистов ждут, дадут ли им сыграть на US Open через восемь недель. Каждое действие имеет последствие. Думаю, сейчас товарищи Джоковича озадачены.

Инициатива Джоковича была хорошей, у него были правильные мотивы. Но результат получился катастрофическим», — цитирует Аннакона Sports Illustrated.

Россет: Джоковича раздражает популярность Федерера и Надаля
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020