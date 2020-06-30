Новак Джокович отказался сдать повторный тест на коронавирус

Сербский теннисист Новак Джокович не стал сдавать второй тест на коронавирус, сообщает B92.

Джокович сдал тест на коронавирус после досрочного завершения турнира Adria Tour, организатором которого он был сам. На турнире заразились Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Вернувшись в Сербию, Джокович сдал тест. Он был положительным. Также стало известно, что заразилась и супруга Новака.

Джокович планировал сдать повторный тест через пять дней. Но в итоге сербский теннисист не стал этого делать. По данным источника, он решил, что это нецелесообразно. Болезнь Джококовича и его супруги проходит бессимптомно. Теперь Новак намеревается сдать тест после самоизоляции.

После досрочного завершения Adria Tour многие раскритиковали Джоковича, обвинив его в легкомысленном отношении к правилам. На турнире участники пожимали друг другу руки и обнимались. На трибунах было много людей.