Александрова уступила Кр. Плишковой на выставочном турнире в Чехии
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Кристине Плишковой в матче пятого тура выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 1:2.
Александрова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Помимо Александровой и сестёр Плишковых, в турнире принимают участие чешки Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Петра Квитова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Каролина Мухова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.
Tipsport Elite Trophy. Матч 5
30 июня 2020, вторник. 13:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|4
|1 10
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии
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