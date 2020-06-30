Александрова уступила Кр. Плишковой на выставочном турнире в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Кристине Плишковой в матче пятого тура выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 1:2.

Александрова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Помимо Александровой и сестёр Плишковых, в турнире принимают участие чешки Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Петра Квитова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Каролина Мухова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.