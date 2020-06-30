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Александрова уступила Кр. Плишковой на выставочном турнире в Чехии

Александрова уступила Кр. Плишковой на выставочном турнире в Чехии
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Кристине Плишковой в матче пятого тура выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 1:2.

Александрова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Плишковой 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Помимо Александровой и сестёр Плишковых, в турнире принимают участие чешки Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Петра Квитова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Каролина Мухова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.

Tipsport Elite Trophy. Матч 5
30 июня 2020, вторник. 13:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 0 7
6 		4 1 10
         
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Александрова обыграла Вондроушову на выставочном турнире в Чехии
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Новости. Теннис
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