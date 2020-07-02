Иснер: те, кто верят в COVID-19, могут дальше сидеть в подвалах. Предпочту играть в теннис

Американский теннисист Джон Иснер ответил на сообщения подписчиков о риске заразиться коронавирусом на предстоящем выставочном турнире в Атланте (США), на который будут допускать зрителей.
«Не могу дождаться, пока начнётся турнир в Атланте», — написал Иснер в «Твиттере». В ответ на публикацию подписчики теннисиста начали писать о росте числа заражённых во многих странах и опасности проведения турниров. «Вы, те, кто верят в коронавирус, можете сидеть в своих подвалах сколько захотите. Я предпочту жить своей жизнью, играть и продвигать теннис, который я люблю, безопасным способом», — ответил Иснер.
Выставочный турнир в Атланте пройдёт с 3 по 5 июля. Помимо Иснера в турнире примут участие Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фритц, Рейлли Опелка, Томми Пол, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.
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