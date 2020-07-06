На Ultimate Tennis Showdown определились все четыре полуфиналиста

На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown определились все четыре полуфиналиста.

После восьми туров на первом месте расположился грек Стефанос Циципас (7 побед, 1 поражение, 22:14 по сетам). В тройку вошли француз Ришар Гаске (6:2, 21:14) и итальянец Маттео Берреттини (5:3, 21:12). Четвёртое место занял бельгиец Давид Гоффен (5:3, 20:14).

Девятый тур UTS пройдёт 11 июля, стадия плей-офф — 12 июля.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся с турнира.