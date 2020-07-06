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На Ultimate Tennis Showdown определились все четыре полуфиналиста

На Ultimate Tennis Showdown определились все четыре полуфиналиста
Теннис / ATP 0

На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown определились все четыре полуфиналиста.

После восьми туров на первом месте расположился грек Стефанос Циципас (7 побед, 1 поражение, 22:14 по сетам). В тройку вошли француз Ришар Гаске (6:2, 21:14) и итальянец Маттео Берреттини (5:3, 21:12). Четвёртое место занял бельгиец Давид Гоффен (5:3, 20:14).

Девятый тур UTS пройдёт 11 июля, стадия плей-офф — 12 июля.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся с турнира.

Ultimate Tennis Showdown
Доминик Тим снялся с Ultimate Tennis Showdown
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Новости. Теннис
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