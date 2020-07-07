Четвёртая ракетка мира Роджер Федерер представил собственную модель кроссовок, созданную совместно со швейцарским брендом обуви On.

Коллекция получила название The Roger. При создании кроссовок бренд вдохновлялся теннисной обувью, однако представленная пара предназначена для повседневного использования.

Посмотреть фотографии можно на странице Роджера Федерера в "Инстаграме".

Недавно Роджер Федерер перенёс вторую операцию на правом колене. Швейцарец пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».