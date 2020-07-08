Кузнецова и Касаткина вошли в предварительный список участниц турнира в Палермо

Организаторы турнира в Палермо опубликовали предварительный список участниц соревнований, которые должны начаться 3 августа. Этим турниром возобновится WTA-тур, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.



В Палермо сыграют четверо россиянок: Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Также о своём участии заявили Арина Соболенко (Беларусь), Даяна Ястремская (Украина), Елена Рыбакина (Казахстан) Маркета Вондроушова (Чехия), Кристина Младенович (Франция) Анастасия Севастова и Елена Остапенко (обе — Латвия), Ализе Корне (Франция) и другие.



После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Организаторы турнира в Палермо хотят перенести дедлайн подачи заявок на неделю