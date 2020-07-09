Головин поделилась архивным фото с Курниковой времён академии Боллеттьери

Французская теннисистка Татьяна Головин опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой.

«По-прежнему предаюсь воспоминаниям...» — подписала снимок Головин.

Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Головин в "Инстаграме".

Фотография была сделана во время обучения спортсменок в теннисной академии IMG, которую основал Ник Боллетьери.

Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Россиянка дважды выигрывала парный турнир Открытого чемпионата Австралии вместе со швейцаркой Мартиной Хингис.

Головин родилась Москве, но когда ей было восемь месяцев, родители перебрались во Францию. Её лучшим результатом в рейтинге WTA является 12-я строчка.