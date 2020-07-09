Агентство Роджера Федерера получило субсидию от властей США, но позже вернуло деньги

Агентство Team8, совладельцем которого является швейцарский теннисист Роджер Федерер, получило субсидию от властей США во время пандемии коронавируса, сообщает журналист Брет Маккормик в "Твиттере".

По данным источника, агентство получило от $ 350 тыс. до $ 1 млн по специальной правительственной программе, чтобы сохранить 13 рабочих мест. Позже Team8 сообщило, что действительно получило деньги, однако спустя неделю они были полностью возвращены государству. Руководители агентства посчитали, что полученные средства могут пригодиться кому-то другому.

Агентство Team8 является организатором Кубка Лэйвера, который должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год.