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Федерер: после выигранного турнира отец мог позвонить и спросить: что с твоим бэкхендом?

Федерер: после выигранного турнира отец мог позвонить и спросить: что с твоим бэкхендом?
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об отношениях с родителями.

«Мой отец был и остаётся замечательным человеком по сей день. Он честный и прямолинейный, как и я.

Он не сдерживает эмоций. Он мог позвонить мне после того, как я выиграю турнир, и спросить: „Что насчёт твоего бэкхенда?“. И я отвечал: „Я только что выиграл турнир, мне так хорошо. Что с моим бэкхендом?“ Но он говорил, что над ним нужно больше стараться. Отец всегда в некоторой степени бросал мне вызов.

Он никогда не ограничивал себя, и я хотел бы быть таким же честным со своими детьми. Когда он возил меня на тренировки, то говорил: „Не трать моё время. Сделай так, чтобы тебя не выгнали с тренировки. Тебе не нужно быть лучшим, я знаю, что ты более креативный игрок. Просто постарайся, чтобы тебя не выгнали“. Мне было сложно найти мотивацию ходить на тренировки, потому что я предпочитаю соревноваться.

Я многому научился у отца и мамы. Они замечательные родители, я был счастлив как никогда. У нас по-прежнему отличные отношения», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер: у меня были проблемы с детьми
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