Федерер: после выигранного турнира отец мог позвонить и спросить: что с твоим бэкхендом?

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об отношениях с родителями.
«Мой отец был и остаётся замечательным человеком по сей день. Он честный и прямолинейный, как и я.
Он не сдерживает эмоций. Он мог позвонить мне после того, как я выиграю турнир, и спросить: „Что насчёт твоего бэкхенда?“. И я отвечал: „Я только что выиграл турнир, мне так хорошо. Что с моим бэкхендом?“ Но он говорил, что над ним нужно больше стараться. Отец всегда в некоторой степени бросал мне вызов.
Он никогда не ограничивал себя, и я хотел бы быть таким же честным со своими детьми. Когда он возил меня на тренировки, то говорил: „Не трать моё время. Сделай так, чтобы тебя не выгнали с тренировки. Тебе не нужно быть лучшим, я знаю, что ты более креативный игрок. Просто постарайся, чтобы тебя не выгнали“. Мне было сложно найти мотивацию ходить на тренировки, потому что я предпочитаю соревноваться.
Я многому научился у отца и мамы. Они замечательные родители, я был счастлив как никогда. У нас по-прежнему отличные отношения», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
- 10 июля 2020
-
10:24
-
09:49
-
09:21
-
00:58
-
00:28
- 9 июля 2020
-
23:48
-
22:16
-
21:58
-
20:22
-
19:06
-
16:50
-
15:43
-
14:43
-
13:22
-
12:40
-
11:35
-
10:19
-
09:34
-
00:45
- 8 июля 2020
-
22:56
-
22:13
-
21:07
-
19:27
-
18:10
-
17:54
-
17:03
-
16:48
-
16:14
-
15:40
-
15:29
-
15:05
-
14:29
-
13:09
-
12:31
-
12:06