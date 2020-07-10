Ким Клейстерс: коронавирус никак не повлиял на моё желание играть в теннис

Бывшая первая ракетка мира 36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс рассказала, что по-прежнему намерена продолжать карьеру, несмотря на приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.
«Для меня самое важное в какой-то степени просто довериться процессу. Коронавирус никак не повлиял на моё желание играть в теннис. Конечно, на карантине были некоторые сложности. Совмещать воспитание и обучение детей с тренировками и прочим было очень тяжело, но в то же время мы справлялись с этим вместе», — приводит слова Клейстерс RTE.
Клейстерс возобновила игровую карьеру в феврале, после восьмилетнего перерыва. Бельгийка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз — Australian Open (2011).
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