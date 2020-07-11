Гаске: в юношестве я не мечтал стать первой ракеткой мира

Французский теннисист Ришар Гаске заявил, что в начале профессиональной карьеры не ставил перед собой высокие задачи.



«Действительно, в юношестве я был развит не по годам. Тем не менее я никогда не ставил задачу стать первой ракеткой мира. В юном возрасте тяжело поставить себе такую серьёзную задачу, как победа на «Ролан Гаррос».



Что я запомню из своей карьеры, так это возможность играть на огромных стадионах и испытывать невероятные эмоции, адреналин.



Очень рассчитываю, что мне удастся завершить карьеру на своих условиях, а не по причине травм. Хочу самостоятельно принять это решение. Если бы 25 лет назад мне сказали, что моя карьера будет такой, я был бы двумя руками за», — цитирует Гаске Tennis Majors.



34-летний Гаске — бывшая седьмая ракетка мира. На протяжении карьеры выиграл 15 одиночных трофеев АТР. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» стали полуфиналы Уимблдона (2007, 2015) и Открытого чемпионата США (2013).